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40 минут назад

Российскую модель обманули в ювелирном салоне на 4 млн рублей

Газета.Ruиещё 1

Ювелирный салон Darvol заподозрили в обмане российской модели Ясмины Муратович. Девушка заплатила 4 миллиона рублей за бриллиант, однако, взяв деньги, ювелиры пропали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Российскую модель обманули в ювелирном салоне на 4 млн рублей
Фото: DARVOLDARVOL

Модель Ясмина Муратович подписала договор с ювелирным салоном Darvol в Мансуровском переулке в Москве о покупке кольца с бриллиантом в 3,23 карата стоимостью 4 миллиона рублей. Девушка внесла всю сумму наличными в конце мая, 20 июня ей должны привезти украшение, однако так и не сделали этого. Директор салона Дарья Спиридонова перестала отвечать на звонки, а магазин закрылся. В результате Муратович была вынуждена обратиться в полицию.

Ясмина Муратович — модель, которая не раз появлялась на страницах Vogue и участвовала в показа таких Модных домов, как Chanel, Valentino и Giorgio Armani. Звезда замужем за бизнесменом Никитой Евстоповым. Сейчас модель занимается собственным бизнесом — у нее своя кофейня в Москве.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Ханна похвасталась ремонтом.

Происшествия,Ясмина Муратович,Дарья Спиридонова,Chanel,
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