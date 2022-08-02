Российскую модель обманули в ювелирном салоне на 4 млн рублей

Ювелирный салон Darvol заподозрили в обмане российской модели Ясмины Муратович. Девушка заплатила 4 миллиона рублей за бриллиант, однако, взяв деньги, ювелиры пропали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: DARVOL DARVOL

Модель Ясмина Муратович подписала договор с ювелирным салоном Darvol в Мансуровском переулке в Москве о покупке кольца с бриллиантом в 3,23 карата стоимостью 4 миллиона рублей. Девушка внесла всю сумму наличными в конце мая, 20 июня ей должны привезти украшение, однако так и не сделали этого. Директор салона Дарья Спиридонова перестала отвечать на звонки, а магазин закрылся. В результате Муратович была вынуждена обратиться в полицию.

Ясмина Муратович — модель, которая не раз появлялась на страницах Vogue и участвовала в показа таких Модных домов, как Chanel, Valentino и Giorgio Armani. Звезда замужем за бизнесменом Никитой Евстоповым. Сейчас модель занимается собственным бизнесом — у нее своя кофейня в Москве.