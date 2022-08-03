Мосгорсуд приговорил депутата Белоусова к 10 годам колонии

Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима по делу о взятке.
«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима», — цитирует РИА Новости судью.
Также Белоусов оштрафован на 500 млн рублей, лишён медали «За заслуги перед Отечеством», ему запрещено занимать определённые должности три года.
2 августа Московский городской суд признал Вадима Белоусова виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.
Фигурантом по делу также проходит бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова.
По версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий.