Мосгорсуд приговорил депутата Белоусова к 10 годам колонии

Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима по делу о взятке.

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«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима», — цитирует РИА Новости судью.

Также Белоусов оштрафован на 500 млн рублей, лишён медали «За заслуги перед Отечеством», ему запрещено занимать определённые должности три года.

2 августа Московский городской суд признал Вадима Белоусова виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.

Фигурантом по делу также проходит бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова.