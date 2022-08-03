Мужчина ограбил таксиста в центре Москвы после отказа его везти

Мужчина задержан в Москве по подозрению в грабеже таксиста, который отказался его везти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

«Оперативники ОМВД России по району Якиманка совместно с коллегами УУР ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в совершении грабежа в салоне такси. Предварительно установлено, что один из пассажиров автомобиля такси похитил телефон водителя и скрылся в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил 23 тыс. руб. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции на Рязанском проспекте был задержан 22-летний приезжий», - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, компания молодых людей сделала заказ такси. По прибытии на адрес водитель отказался брать пассажиров больше четырех человек по правилам безопасности дорожного движения. Однако подозреваемый, успев сесть на переднее пассажирское сидение автомобиля, открыто похитил телефон водителя, который находился на держателе на центральной панели машины, после чего выбежал из салона и скрылся в неизвестном направлении.