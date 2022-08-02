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23 минуты назад

Россиянин погиб при крушении вертолета миссии ООН в Конго

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о гибели гражданина России в Конго при крушении вертолета, принадлежавшего миссии ООН. Об этом пишет «Интерфакс».

Россиянин погиб при крушении вертолета миссии ООН в Конго
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, Россия надеется на обстоятельное расследование произошедшего. Она также сообщила, что РФ решительно осуждает нападение протестующих 25-26 июля на объекты миссии ООН по стабилизации ситуации в провинции Северное Киву Демократической республики Конго.

«В результате серии атак погибли трое миротворцев из Индии и Марокко, еще несколько были ранены. Мы рассчитываем, что властями ДРК будем проведено обстоятельное расследование в отношении этого инцидента, а также произошедшего ранее крушения вертолета миссии ООН по стабилизации в ДРК, в числе экипажа которого погиб и российский гражданин», - сказала Захарова.

Она также уточнила, что погибший – старший группы российских военных наблюдателей, подполковник Алексей Мизюра. Кроме того, Захарова отметила, что Москва призывает руководство миссии ООН и правительство Конго принять дополнительные меры для повышения безопасности миротворцев.

Происшествия,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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