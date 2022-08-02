Бензовоз перевернулся и загорелся на МКАДе

На МКАДе бензовоз попал в ДТП и перевернулся. В результате произошел крупный пожар. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

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Авария произошла на 22-м километре внутренней стороны МКАД, после пересечения с Бесединским шоссе. Бензовоз попал в ДТП и перевернулся в результате чего произошел крупный пожар, горит топливо на площади 150 кв. метров.

В результате аварии из бензовоза вытекло около двух тонн солярки, из-за чего есть угроза распространения огня. По предварительным данным пострадали 3 человека.

«Движение осуществляется по 2 полосам из 5. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - сообщили в Дептрансе Москвы.