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13 минут назад

Бензовоз перевернулся и загорелся на МКАДе

Елена Прошина

На МКАДе бензовоз попал в ДТП и перевернулся. В результате произошел крупный пожар. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Бензовоз перевернулся и загорелся на МКАДе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла на 22-м километре внутренней стороны МКАД, после пересечения с Бесединским шоссе. Бензовоз попал в ДТП и перевернулся в результате чего произошел крупный пожар, горит топливо на площади 150 кв. метров.

В результате аварии из бензовоза вытекло около двух тонн солярки, из-за чего есть угроза распространения огня. По предварительным данным пострадали 3 человека.

«Движение осуществляется по 2 полосам из 5. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - сообщили в Дептрансе Москвы.

В настоящее время на месте происшествия находятся оперативные службы Москвы, пожарные расчеты и вертолет.

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