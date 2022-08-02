Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за угрозы взрыва

В Москве более тысячи человек эвакуировали из зданий Третьяковской галереи, расположенных в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, из-за угрозы взрыва. Об этом рассказал РИА Новости во вторник, 2 августа, сотрудник столичных экстренных служб.

Он отметил, что поступил сигнал о «минировании», сейчас представители оперативных служб проверяют все помещения Третьяковки.

В экстренных службах добавили, что среди эвакуированных присутствуют сотрудники и посетители галереи. На официальном сайте Третьяковки говорится, что здания галереи прекратили работу до 16:30 в связи с «анонимной угрозой».

В пресс-службу столичного главка МВД информация о происшествии в зданиях Третьяковской галереи не поступала, передает РБК.