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1 час назад

Легкий самолет совершил жесткую посадку в Ростовской области

ТАССиещё 1

Следственные органы организовали проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Ростовской области, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации во вторник.

Легкий самолет совершил жесткую посадку под Ростовом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, сегодня, примерно в 13:45, при проведении агрохимических работ в районе хутора Алифанов Тацинского района Ростовской области, совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас", - говорится в сообщении.

По информации СК, пилот в инциденте не пострадал и от госпитализации отказался.

При посадке самолет повредил линии электропередачи.

Происшествия,Следственный комитет,
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