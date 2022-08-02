Легкий самолет совершил жесткую посадку под Ростовом

Следственные органы организовали проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Ростовской области, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации во вторник.
"По предварительным данным, сегодня, примерно в 13:45, при проведении агрохимических работ в районе хутора Алифанов Тацинского района Ростовской области, совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас", - говорится в сообщении.
По информации СК, пилот в инциденте не пострадал и от госпитализации отказался.
При посадке самолет повредил линии электропередачи.