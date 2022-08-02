Дерево рухнуло на детский сад в Москве

Береза упала на детский сад в московском районе Лефортово. Как сообщает Readovka, инцидент произошел ночью, а потому рядом в момент падения дерева никого не было.

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Ствол проломил металлический забор и повредил беседку, перегородив проезд к детсаду. Отмечается, что старая береза росла во дворе многоквартирного дома несколько десятков лет и минувшей ночью ствол не выдержал свой вес.

Грохот от падения разбудил жителей ближайших домов. Пострадавших в инциденте нет, однако если бы дерево продержалось до утра, то травмы могли бы получить дети.

Напомним, что 27 июля в подмосковном Серпухове на 13-летнюю девочку упало дерево. Ребенок вместе с подругой прогуливалась по улице, когда внезапно начался шторм. Несовершеннолетняя успела заметить, что на них падает ствол и попыталась убежать, но неудачно — ветки упали прямо на нее.