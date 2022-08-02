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7 минут назад

Трое мошенников убили россиянина из-за квартиры

Lenta.ru

В Балашихе суд арестовал трех мужчин за мошенничество и убийство 34-летнего россиянина. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Трое мошенников убили россиянина из-за квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в январе в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже племянника. Вскоре следователи нашли среди знакомых россиянина троих мужчин, которые могли быть связаны с его исчезновением.

Как оказалось, квартира безвестно пропавшего дважды продавалась — по подложным документам подставному лицу и за 5,8 миллиона рублей добросовестному покупателю.

27 июля в лесу Костромской области были найдены обгоревшие останки убитого.

Правоохранители задержали троих мужчин в Ногинске и Кирово-Чепецке, и в ходе обысков изъяли из их жилищ документы и расписки на квартиры. Следователи проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Происшествия,Следственный комитет,
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