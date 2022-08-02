Трое мошенников убили россиянина из-за квартиры

В Балашихе суд арестовал трех мужчин за мошенничество и убийство 34-летнего россиянина. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
По данным ведомства, в январе в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже племянника. Вскоре следователи нашли среди знакомых россиянина троих мужчин, которые могли быть связаны с его исчезновением.
Как оказалось, квартира безвестно пропавшего дважды продавалась — по подложным документам подставному лицу и за 5,8 миллиона рублей добросовестному покупателю.
27 июля в лесу Костромской области были найдены обгоревшие останки убитого.
Правоохранители задержали троих мужчин в Ногинске и Кирово-Чепецке, и в ходе обысков изъяли из их жилищ документы и расписки на квартиры. Следователи проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений.