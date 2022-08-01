Изнасиловавшие девушку россияне избегут наказания

В столице спустя 18 лет задержали троих мужчин, которые в июле 2004 года в парке «Дубки» изнасиловали девушку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что летом 2004 года трое мужчин познакомились с девушкой в парке «Дубки», завели ее в кусты, изнасиловали и отобрали телефон. Потерпевшая обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, которые приняли ее заявление и выехали на место преступления. Там полицейские нашли использованные презервативы, но выйти на след преступников им в итоге так и не удалось тогда.

А спустя 18 лет у правоохранителей это все же получилось. Поимке преступников помогло то, что один из них вставил свою SIM-карту в украденный телефон и пользовался им много лет. Его полицейские задержали первым, а затем вышли и на других. Один из преступников оказался терапевтом в столичной поликлинике, второй — оператором УЗИ в больнице, а третий — бездомным.

Все мужчины сейчас находятся под подпиской о невыезде.