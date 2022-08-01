Спасение щенят в Челябинске показали на видео

В Челябинске восемь щенят застряли под бетонной плитой, но их спас экскаваторщик. Об этом передает Telegram-канал “Mash”. Местные жители сообщили, что животные остались без матери.

Щенята нашли место для ночлега под куском бетона, но не смогли самостоятельно выбраться. Жители ближайших домов попытались им помочь, но не смогли поднять плиту. На помощь пришел водитель экскаватора.

Сейчас щенки у женщины, которую зовут Мария. Она не уверена, что ей будет по силам прокормить животных и ищет для них хозяев.