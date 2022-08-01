Россиянин убил знакомую и спустя 10 лет пришел в полицию с повинной

В Саратовской области 30-летний местный житель признался в убийстве 28-летней женщины, совершенном 10 лет назад. Об этом в понедельник, 1 августа, Ленте.ру сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным ведомства, днем 2 ноября 2012 года фигурант, которому в то время было 20 лет, из-за внезапной личной неприязни убил знакомую в лесу возле села Скачиха. Чтобы скрыть преступление, молодой человек вырыл яму и спрятал в ней тело, засыпав его землей.

31 июля 2022 года он пришел в отдел полиции с повинной и рассказал о содеянном. Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.