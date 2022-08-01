В Ханты-Мансийском автономном округе живодеры расправились с медвежонком. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент попал на видео: один из водителей, который проезжал поблизости, хотел дать животному немного еды, но увидел, как злоумышленники открыли огонь по медвежонку, после чего скрылись с места происшествия.