В Ханты-Мансийском автономном округе живодеры расправились с медвежонком. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент попал на видео: один из водителей, который проезжал поблизости, хотел дать животному немного еды, но увидел, как злоумышленники открыли огонь по медвежонку, после чего скрылись с места происшествия.
После сообщения о случившемся сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.
«Полиция Югры обращается к очевидцам данного преступления с просьбой сообщить в дежурную часть УМВД России по ХМАО — Югре имеющуюся информацию», — отметили в ведомстве.
Полицейские пообещали, что виновных привлекут к ответственности в соответствии с законом.
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