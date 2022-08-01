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24 минуты назад

В ХМАО живодеры расстреляли медвежонка

Газета.Ruиещё 1

В Ханты-Мансийском автономном округе живодеры расправились с медвежонком. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент попал на видео: один из водителей, который проезжал поблизости, хотел дать животному немного еды, но увидел, как злоумышленники открыли огонь по медвежонку, после чего скрылись с места происшествия.

После сообщения о случившемся сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

«Полиция Югры обращается к очевидцам данного преступления с просьбой сообщить в дежурную часть УМВД России по ХМАО — Югре имеющуюся информацию», — отметили в ведомстве.

Полицейские пообещали, что виновных привлекут к ответственности в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области школьницы куском стекла вырезали сердце мертвому щенку.

Происшествия,Видео,
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