В направлявшемся из Тель-Авива в Москву самолете произошла трагедия

Во время полёта самолёт авиакомпании «Эль-Аль» летевший рейсом Тель-Авив – Москва, запросил экстренную посадку в Баку из-за сердечного приступа одного из пассажиров. Несмотря на предпринятые меры, пассажир умер ещё до посадки. Об этом сообщают РИА «Новости».

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Подробностями произошедшего поделился глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Паша Кесеменский. «Капитан авиакомпании El Al Israel Airlines, выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив-Москва (DME), запросил экстренную посадку в Международном аэропорту "Гейдар Алиев" из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира на борту (сердечный приступ). Самолет совершил посадку в бакинском аэропорту в 12.44 по местному времени… К сожалению, пассажир скончался во время полета», – сообщил он.