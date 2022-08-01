Задержание пьяного водителя без водительских прав попало на видео

В Сланцевском районе Ленобласти сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя , который проигнорировал требование остановиться. Сотрудники ДПС пустились в погоню за нарушителем. Нарушитель был за рулем автомобиля Skoda Yeti. Об этом пишет ivbg.ru. Видео опубликовано в Telegram-канале “Mash на Мойке”.

Остановить нарушителя удалось только после стрельбы по колесам. Сообщают, что у нетрезвого нарушителя не было водительских прав. Мужчину доставили в отдел и составили административный протокол.