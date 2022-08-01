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16 минут назад

Пассажир рейса Тель-Авив – Москва умер в полете

Деловая газета "Взгляд"

Пассажир летевшего из Тель-Авива в Москву самолета, совершившего экстренную посадку в Баку, умер от сердечного приступа, сообщил глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Паша Кесеменский.

На борту запросившего экстренную посадку самолета умер пассажир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Капитан авиакомпании El Al Israel Airlines, выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив-Москва (DME), запросил экстренную посадку в Международном аэропорту «Гейдар Алиев» из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира на борту (сердечный приступ). Самолет совершил посадку в бакинском аэропорту в 12.44 по местному времени», – сказал Кесеменский в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что пассажир умер во время полета.

Ранее израильское телевидение сообщало, что самолет El Al Israel Airlines в ходе полета подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Баку из-за проблем со здоровьем у пассажира.

В 2020 году скончался пассажир рейса Москва – Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет приземлился в аэропорту Казани.

Происшествия,Гейдар Алиев,
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