Россиянин устроил потоп в Храме Христа Спасителя

40-летний мужчина устроил потоп в Храме Христа Спасителя в Москве. Как сообщает Telegram-канал Baza, ночью 29 июля он разбил окно и залез в церковь.

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Мужчина прошел во внутренний двор, где разложил пожарные рукава и открыл краны. В результате вода хлынула в храм и затопила коридоры двух этажей, администрацию фонда, подворье и малую библиотеку.

Непрошенный гость пытался сбежать из храма, однако его остановили охранники. При разговоре с сотрудниками охранного предприятия он не смог объяснить причины своего поступка, лишь заявив, что его «кто-то послал».

В результате мужчина отказался в отделении полиции. В его отношении составили протокол об административном правонарушении, сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Информации о наличии психических заболеваний у подозреваемого пока нет.

Напомним, что 23 июля в Павловском Посаде психически больной мужчина застрелил двух егерей. После убийства он сбежал в лес, где скрывался трое суток, после чего пришел к полицейским с чистосердечным признанием.