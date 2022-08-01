Шестилетнему ребенку оторвало пальцы на ноге во время игры в фонтане одного из казанских парков, сообщило управление СК по Татарстану.
«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение, согласно которому в одном из парков города Казани шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге во время посещения «поющих» фонтанов. В дальнейшем два из них хирургам удалось пришить», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По предварительным данным, мальчик вместе с семьей приехал в Казань из Свердловской области.
Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку инцидента по своей линии: надзорное ведомство оценит, как местные чиновники обеспечивали безопасность в парке.
Ранее девятилетняя девочка погибла от ударов током в фонтане в станице Березовской Волгоградской области.