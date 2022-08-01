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33 минуты назад

Ребенку оторвало пальцы во время игры в казанском фонтане

Деловая газета "Взгляд"

Шестилетнему ребенку оторвало пальцы на ноге во время игры в фонтане одного из казанских парков, сообщило управление СК по Татарстану.

Шестилетнему ребенку оторвало пальцы на ноге во время игры в фонтане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение, согласно которому в одном из парков города Казани шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге во время посещения «поющих» фонтанов. В дальнейшем два из них хирургам удалось пришить», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По предварительным данным, мальчик вместе с семьей приехал в Казань из Свердловской области.

Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку инцидента по своей линии: надзорное ведомство оценит, как местные чиновники обеспечивали безопасность в парке.

Ранее девятилетняя девочка погибла от ударов током в фонтане в станице Березовской Волгоградской области.

Происшествия,Следственный комитет,
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