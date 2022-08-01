Российские хакеры атаковали производителя HIMARS

KillMilk, основатель хакерской группировки Killnet, объявил в своем Telegram-канале о начале кибератак на оборонную корпорацию США Lockheed Martin, которая в том числе занималась разработкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он пообещал придать огласке все персональные данные сотрудников компании, а им самим пригрозил преследованием по всему миру.