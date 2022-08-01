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1 час назад

Российские хакеры атаковали производителя HIMARS

News.ru

KillMilk, основатель хакерской группировки Killnet, объявил в своем Telegram-канале о начале кибератак на оборонную корпорацию США Lockheed Martin, которая в том числе занималась разработкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он пообещал придать огласке все персональные данные сотрудников компании, а им самим пригрозил преследованием по всему миру.

С этого дня оборонная корпорация Lockheed Martin будет подвергаться моим кибератакам. Производственная система управления промышленных комплексов Lockheed Martin будет парализована! Все данные сотрудников этой террористической компании будут опубликованы в публичный доступ, — написал KillMilk.

Он также призвал все хакерские группировки создавать препятствия в производственных циклах Lockheed Martin по всему миру, а также распространять личную информацию о работниках компании.

ВС России уничтожили две установки HIMARS на Украине

В июле российские хакеры RaHDItС добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте. В распоряжение группировки попал большой массив данных, однако,

какого рода эта информация, не уточняется.

Происшествия,Видео,Верховный суд,
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