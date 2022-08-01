Российские хакеры атаковали производителя HIMARS

KillMilk, основатель хакерской группировки Killnet, объявил в своем Telegram-канале о начале кибератак на оборонную корпорацию США Lockheed Martin, которая в том числе занималась разработкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он пообещал придать огласке все персональные данные сотрудников компании, а им самим пригрозил преследованием по всему миру.
С этого дня оборонная корпорация Lockheed Martin будет подвергаться моим кибератакам. Производственная система управления промышленных комплексов Lockheed Martin будет парализована! Все данные сотрудников этой террористической компании будут опубликованы в публичный доступ, — написал KillMilk.
Он также призвал все хакерские группировки создавать препятствия в производственных циклах Lockheed Martin по всему миру, а также распространять личную информацию о работниках компании.
какого рода эта информация, не уточняется.