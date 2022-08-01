Самолет «Тель-Авив – Москва» подал сигнал бедствия

Самолет, который следует из Израиля в Россию, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на виртуальную кату сайта Flightradar.

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Отмечается, что сделал он это через два часа сорок минут после вылета. На момент подачи сигнала борт летел над Каспийским морем.

Издание также подчеркивает, что, вероятно, посадка самолета произойдет в аэропорту Баку – туда он сейчас и направляется.