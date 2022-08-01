Самолет «Тель-Авив – Москва» подал сигнал бедствия

Самолет, который следует из Израиля в Россию, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на виртуальную кату сайта Flightradar.
Отмечается, что сделал он это через два часа сорок минут после вылета. На момент подачи сигнала борт летел над Каспийским морем.
Издание также подчеркивает, что, вероятно, посадка самолета произойдет в аэропорту Баку – туда он сейчас и направляется.
29 июля сообщалось, что самолет компании UTair, который вылетел из Грозного в Москву, вернулся в аэропорт республики в связи с неисправностью на борту. С заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сообщил о благополучной посадке борта. Всего самолет провел в воздухе полтора часа.