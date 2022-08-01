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34 минуты назад

Крупный пожар в промзоне российского города попал на видео

Lenta.ru

Крупный пожар произошел в промзоне в Нефтекамске. Видео очевидцев с места происшествия опубликовало агентство «Татар-информ».

На появившихся кадрах видно, как мощные клубы дыма поднимаются над зданием в высоту нескольких метров. В результате происшествия пострадавших нет.

Позже выяснилось, что в здании в российском городе загорелся утеплитель, который был складирован на открытой площадке.

Ранее в Челябинской области загорелся подземный газопровод возле поселка Цвиллинга в Чесменском районе. Причиной возгорания стала разгерметизация газопровода. На поврежденном участке газопровода были перекрыты все задвижки, однако это не повлияло на газоснабжение потребителей.

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