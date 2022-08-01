Крупный пожар произошел в промзоне в Нефтекамске. Видео очевидцев с места происшествия опубликовало агентство «Татар-информ».

На появившихся кадрах видно, как мощные клубы дыма поднимаются над зданием в высоту нескольких метров. В результате происшествия пострадавших нет.

Позже выяснилось, что в здании в российском городе загорелся утеплитель, который был складирован на открытой площадке.