В Алтайском крае водитель «скорой» застрелил бывших тестя и тещу

В Алтайском крае 34-летний местный житель убил своих бывших 69-летнего тестя и 76-летнюю тещу и покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал ОПЕР слил.

Инцидент произошел ночью 30 июля 2022 года в селе Романово. Водитель скорой медицинской помощи выстрелил в родителей своей бывшей жены из зарегистрированного охотничьего ружья 12-го калибра. В результате полученных ран мужчина скончался на месте. Женщина была госпитализирована, однако спасти ее не удалось. После случившегося россиянин вернулся к себе домой и покончил с собой в сарае.