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49 минут назад

В Алтайском крае водитель «скорой» застрелил бывших тестя и тещу из охотничьего ружья

Газета.Ru

В Алтайском крае 34-летний местный житель убил своих бывших 69-летнего тестя и 76-летнюю тещу и покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал ОПЕР слил.

В Алтайском крае водитель «скорой» застрелил бывших тестя и тещу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел ночью 30 июля 2022 года в селе Романово. Водитель скорой медицинской помощи выстрелил в родителей своей бывшей жены из зарегистрированного охотничьего ружья 12-го калибра. В результате полученных ран мужчина скончался на месте. Женщина была госпитализирована, однако спасти ее не удалось. После случившегося россиянин вернулся к себе домой и покончил с собой в сарае.

В настоящий момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.

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