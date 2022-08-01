В Реутове автомобиль с пассажирами упал в Фабричный пруд и едва не утонул. Людей из тонущего транспортного средства удалось спасти. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший снятые очевидцами инцидента кадры.

На записи видно, как передняя часть машины уходит под воду. К находящимся в автомобиле пассажирам и водителю тут же на помощь кинулись отдыхающие и помогли им выбраться.