СК возбудил дело по факту взрыва в Севастополе

По факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе возбуждено уголовное дело. Так, Следственный комитет России квалифицировал данный инцидент как покушение на убийство двух и более лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Главным военным следственным управлением СК России по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом»)», - заявили там.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что беспилотным летающим аппаратом нанесен удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Как уточнили тогда в пресс-службе Черноморского флота, во дворе штаба сработало маломощное взрывное устройство, которое было установлено на самодельный беспилотник.