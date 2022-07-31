В Бейруте раздался мощный взрыв

Последствия мощного взрыва селитры в столице Ливана Бейруте сказываются даже спустя два года после катастрофы. В порту периодически вспыхивают пожары, один из них привел к обрушению значительной части находящегося в аварийном состоянии элеватора. Об этом пишет телеканал «Аль-Арабия».

Отмечается, что в 2020 году в порту Бейрута произошел взрыв селитры. При детонации 2750 тонн вещества были разрушены сотни жилых домов, погибли порядка 280 человек.

Наибольший ущерб был нанесен портовой инфраструктуре, в частности, гигантским зернохранилищам. После катастрофы частично разрушенные конструкции не использовались, в них началось брожение зерна. Оно, в свою очередь, сопровождается выбросами газа, который легко воспламеняется.