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1 час назад

Водителя автобуса в Москве насмерть зажало дверьми

Майк Габриелян

В Москве водитель автобуса погиб от травм, когда его зажало дверьми. Инцидент произошел утром 31 июля на стоянке в жилом квартале, расположенном по улице Озерной.

Водителя автобуса в Москве насмерть зажало дверьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Он рассказал, что тело водителя было внутри салона автобуса, а голова - снаружи.

Информацию уже подтвердили в Департаменте транспорта Москвы.

«Сегодня утром в районе улицы Озерная, 37А произошло ЧП с водителем автобуса коммерческого перевозчика ООО «Стартранс». На конечной остановке в салоне автобуса обнаружен мужчина без признаков жизни», - сообщает Telegram-канал ведомства.

Ранее в США медики случайно обнаружили у пациентки пулю в голове. Она ни на что не жаловалась и утверждала, что в нее никто не стрелял.

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