Водителя автобуса в Москве насмерть зажало дверьми

В Москве водитель автобуса погиб от травм, когда его зажало дверьми. Инцидент произошел утром 31 июля на стоянке в жилом квартале, расположенном по улице Озерной.
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Он рассказал, что тело водителя было внутри салона автобуса, а голова - снаружи.
Информацию уже подтвердили в Департаменте транспорта Москвы.
«Сегодня утром в районе улицы Озерная, 37А произошло ЧП с водителем автобуса коммерческого перевозчика ООО «Стартранс». На конечной остановке в салоне автобуса обнаружен мужчина без признаков жизни», - сообщает Telegram-канал ведомства.
Ранее в США медики случайно обнаружили у пациентки пулю в голове. Она ни на что не жаловалась и утверждала, что в нее никто не стрелял.