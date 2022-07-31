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35 минут назад

В Севастополе впервые повысили уровень террористической опасности

Деловая газета "Взгляд"

Желтый уровень террористической опасности введен в Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Приняли решение о введении «желтого» уровня террористической опасности. «Желтый» уровень – средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее в Севастополе не повышали уровни террористической угрозы.

В штаб Черноморского флота прилетел беспилотник, пять человек ранены

Желтый режим вводится для усиления работы спецслужб и не отразится на обычной жизни севастопольцев, отметил глава города. Он призвал сохранять спокойствие, но быть более бдительными. Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.

Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона. Позже стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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