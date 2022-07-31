В Севастополе впервые повысили уровень террористической опасности

«Приняли решение о введении «желтого» уровня террористической опасности. «Желтый» уровень – средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Желтый режим вводится для усиления работы спецслужб и не отразится на обычной жизни севастопольцев, отметил глава города. Он призвал сохранять спокойствие, но быть более бдительными. Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.

Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона. Позже стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.