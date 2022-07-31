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1 час назад

Мужчина избил чужого ребенка на детской площадке и попал на видео

Денис Фьючин

В Краснодарском крае мужчина избил чужого ребенка на детской площадке. Инцидент произошел в поселке Яблоновский. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале “Baza”.

По данным канала, инцидент произошел из-за того что дети смогли поделить мармелад. На видео видно, как на детской площадке мужчина подходит к сидящим на качелях детям и бьет одного из них. За детей вступились две неравнодушные женщины. Они попытались защитить детей и успокоить агрессивного мужчину.

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Сообщают, что полиция начала проверку.

Происшествия,Видео,
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