Сенатор Ковитиди назвала место атаки на штаб ЧФ в Севастополе

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что оператор БПЛА, атаковавшего расположенный в Севастополе штаб Черноморского флота, управлял аппаратом с территории города. Об этом пишет РИА «Новости».
Ольга Ковитиди пояснила, что «атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя». Она уточнила, что правоохранительные органы ведут активный поиск организаторов нападения на штаб. Планируется, что они будут обнаружены «к вечеру».
Политик подчеркнула, что в регионе инцидент рассматривается как террористический акт. Сомнений в этом у властей нет. Виновные в нем понесут заслуженное наказание, кроме того, будут сделаны соответствующие выводы.
Обстановка в Севастополе праздничная, несмотря ни на что, люди отмечают День ВМФ, уточнила Ковитиди.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал ранее об атаке на штаб ЧФ. Он сообщил, что пострадали пять человек, погибших нет.