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27 минут назад

Появились подробности атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе

Илья Родин

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что оператор БПЛА, атаковавшего расположенный в Севастополе штаб Черноморского флота, управлял аппаратом с территории города. Об этом пишет РИА «Новости».

Сенатор Ковитиди назвала место атаки на штаб ЧФ в Севастополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ольга Ковитиди пояснила, что «атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя». Она уточнила, что правоохранительные органы ведут активный поиск организаторов нападения на штаб. Планируется, что они будут обнаружены «к вечеру».

В штаб Черноморского флота прилетел беспилотник, пять человек ранены

Политик подчеркнула, что в регионе инцидент рассматривается как террористический акт. Сомнений в этом у властей нет. Виновные в нем понесут заслуженное наказание, кроме того, будут сделаны соответствующие выводы.

Обстановка в Севастополе праздничная, несмотря ни на что, люди отмечают День ВМФ, уточнила Ковитиди.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал ранее об атаке на штаб ЧФ. Он сообщил, что пострадали пять человек, погибших нет.

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