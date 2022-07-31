Сенатор Ковитиди назвала место атаки на штаб ЧФ в Севастополе

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что оператор БПЛА, атаковавшего расположенный в Севастополе штаб Черноморского флота, управлял аппаратом с территории города. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ольга Ковитиди пояснила, что «атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя». Она уточнила, что правоохранительные органы ведут активный поиск организаторов нападения на штаб. Планируется, что они будут обнаружены «к вечеру».

Политик подчеркнула, что в регионе инцидент рассматривается как террористический акт. Сомнений в этом у властей нет. Виновные в нем понесут заслуженное наказание, кроме того, будут сделаны соответствующие выводы.

Обстановка в Севастополе праздничная, несмотря ни на что, люди отмечают День ВМФ, уточнила Ковитиди.