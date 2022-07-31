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23 минуты назад

Сенатор Цеков назвал причину удара беспилотника по штабу Черноморского флота

Lenta.ruиещё 6

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал причину удара беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом он сообщил в разговоре с «Газетой.Ru».

Сенатор Цеков назвал причину атаки штаба ЧФ в Севастополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик поведал, что атака была совершена с целью «воодушевить Вооруженные силы Украины», а также чтобы доказать, что ВСУ способны достигать таких объектов, как военно-морской штаб Российской Федерации.

В штаб Черноморского флота прилетел беспилотник, пять человек ранены

«Это делается не для достижения каких-то успехов в конкретном военном деле, а для поднятия духа украинских вооруженных сил и для воздействия на наших военных. При этом мы должны понимать, что абсолютно никакого воздействия на конечные результаты специальной военной операции России на Украине это не окажет. Сорвали военно-морской парад? Это да, им удалось», — заявил Цеков.

Сенатор добавил, что инцидент будет тщательно расследован, а причастные к нему установлены: «Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил, что это самодельный беспилотник. В таком случае его могли запустить с территории Крыма или даже Севастополя. Это нужно обязательно расследовать. Возможна диверсия группой лиц. Нам надо делать соответствующие выводы. Наше вооружение должно становиться сильнее и совершеннее, чтобы не допускать вооруженных провокаций как таковых».

В воскресенье утром, 31 июля, губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота. Как заявил глава города, погибших в результате инцидента нет.

Происшествия,Сергей Цеков,Совет Федерации,
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