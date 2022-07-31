Подростки в Забайкалье осквернили могилы участников СВО на Украине

В городе Борзя в Забайкальском крае пятеро несовершеннолетних осквернили могилы участников специальной операции на Украине, личности подозреваемых установлены, сообщили в региональном УМВД.

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Неизвестные в Борзе осквернили могилы участников спецоперации на Украине, уголовное дело возбудили по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление СК.

В УМВД уточнили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими и региональным управлением ФСБ установлены пять несовершеннолетних, подозреваемых по этому делу. Из них лишь один достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье.