Жителей Севастополя призвали оставаться дома после атаки ВСУ

В Севастополе отменили праздничные мероприятия ко Дню ВМФ после атаки украинского беспилотника на Черноморский флот, горожан призвали оставаться дома. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
«Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», — написал он.
О том, что украинский БПЛА атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе стало известно утром 31 августа.
«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», — написал Развожаев.