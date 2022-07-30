Курский губернатор заявил об обстреле поселка Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что поселок Теткино в Глушковском районе был обстрелян со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. По предварительной информации пострадавших нет. Подробности по разрушениям на данный момент уточняются», — написал Старовойт.

Ранее Курский губернатор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют обстрел приграничного села Алексеевка в Глушковском районе.

По его словам, украинские военные ведут прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи.

Также глава региона указал, что пострадавших и разрушений среди гражданских объектов в настоящее время нет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.