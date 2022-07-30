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42 минуты назад

Курский губернатор Старовойт: поселок Теткино был обстрелян со стороны Украины

Газета.Ruиещё 1

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что поселок Теткино в Глушковском районе был обстрелян со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Курский губернатор заявил об обстреле поселка Теткино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. По предварительной информации пострадавших нет. Подробности по разрушениям на данный момент уточняются», — написал Старовойт.

Ранее Курский губернатор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют обстрел приграничного села Алексеевка в Глушковском районе.

По его словам, украинские военные ведут прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи.

Также глава региона указал, что пострадавших и разрушений среди гражданских объектов в настоящее время нет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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