Курский губернатор заявил об обстреле поселка Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что поселок Теткино в Глушковском районе был обстрелян со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. По предварительной информации пострадавших нет. Подробности по разрушениям на данный момент уточняются», — написал Старовойт.
Ранее Курский губернатор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют обстрел приграничного села Алексеевка в Глушковском районе.
По его словам, украинские военные ведут прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи.
Также глава региона указал, что пострадавших и разрушений среди гражданских объектов в настоящее время нет.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.