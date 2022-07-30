Последствия ДТП с участием фуры и "Газели" в Петербурге показали на видео

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 30 июля произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись фура и "Газель". Об этом пишет “Петербургский дневник”.

Очевидцы ДТП сняли видео с места происшествия. Видеозапись опубликована в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во Вконтакте. Сообщают , что в результате ДТП больше всего повреждений получила “Газель”.

«ДТП на Софийской у овощебазы. Двое тяжелых в больнице», – сообщили очевидцы аварии.

Информация о причинах тяжкого ДТП уточняется.