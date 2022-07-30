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1 час назад

Ураганный ветер сдвинул с места «Газель» в Подмосковье. Видео

Денис Фьючин

Ураганный ветер сдвинул с места “Газель”, припаркованную во дворе жилого дома. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Происшествие попало на видео. Видеозапись с места происшествия опубликована в Telegram-канале “Подмосковье сегодня”

На видео видно, как из-за сильного ветра “Газель” движется в сторону припаркованной легковой машины и врезается в нее. Легковушка после столкновения с “Газелью” врезается в стоящий рядом автомобиль.

Ранее сообщалось о рухнувшем на девочку дереве из-за непогоды в Подмосковье.

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