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51 минуту назад

ЧП на Каме: в чем обвиняют капитана катера

Майк Габриелян

Следователи провели медосвидетельствование капитана пассажирского катера, столкнувшего с баржей. Его подозревают в том, что он был пьян во время ЧП. Капитан отрицает вину.

ЧП на Каме: в чем обвиняют капитана катера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«По результатам медицинского освидетельствования капитана пассажирского катера "Ярославец" установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

При этом мужчина заявил, что употреблял спиртное уже после аварии.

В Пермском крае катер столкнулся с баржей

Сегодня стало известно, что в Пермском крае пассажирский катер, перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей. ЧП произошло на реке Кама между поселком Орел и городом Березники.

Пострадали девять человек, один госпитализирован. Баржа и катер остались на плаву.

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