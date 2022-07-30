ЧП на Каме: в чем обвиняют капитана катера

Следователи провели медосвидетельствование капитана пассажирского катера, столкнувшего с баржей. Его подозревают в том, что он был пьян во время ЧП. Капитан отрицает вину.
Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«По результатам медицинского освидетельствования капитана пассажирского катера "Ярославец" установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
При этом мужчина заявил, что употреблял спиртное уже после аварии.
Сегодня стало известно, что в Пермском крае пассажирский катер, перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей. ЧП произошло на реке Кама между поселком Орел и городом Березники.
Пострадали девять человек, один госпитализирован. Баржа и катер остались на плаву.