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53 минуты назад

Игры с зажигалкой на АЗС закончились пожаром

Илья Родин

В городе Еманжелинск Челябинской области на АЗС произошел пожар. Водитель Renault ожидал, пока его автомобиль заправится. Ему стало скучно и он решил поиграть с зажигалкой. Искры попали на заправочный шланг, что привело к воспламенению машины и, чуть позже, бензоколонки. Об этом пишет издание «Челябинск сегодня».

Отмечается, что горящий водитель - бензин попал ему на ноги - не растерялся. Он отогнал в сторону полыхающую машину, нашел огнетушитель, потушил себя, транспортное средство и АЗС.

По данным издания, водитель остался жив, но у него сильно обгорели ноги.

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Уточним, что по версии, которая распространилась в СМИ и Telegram-каналах, водитель сбежал с места происшествия. Но местные издания и социальные сети привели данные, которые говорят о том, что мужчина все же постарался искупить свой проступок.

В комментариях к посту об инциденте в паблике «Свежие Новости Челябинска» пользователи раскритиковали водителя, назвали его «лауреатом на премию Дарвина», но подчеркнули, что тушил пожар все же он, а не сотрудники АЗС.

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