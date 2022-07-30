Игры с зажигалкой на АЗС закончились пожаром

В городе Еманжелинск Челябинской области на АЗС произошел пожар. Водитель Renault ожидал, пока его автомобиль заправится. Ему стало скучно и он решил поиграть с зажигалкой. Искры попали на заправочный шланг, что привело к воспламенению машины и, чуть позже, бензоколонки. Об этом пишет издание «Челябинск сегодня».

Отмечается, что горящий водитель - бензин попал ему на ноги - не растерялся. Он отогнал в сторону полыхающую машину, нашел огнетушитель, потушил себя, транспортное средство и АЗС.

По данным издания, водитель остался жив, но у него сильно обгорели ноги.

Уточним, что по версии, которая распространилась в СМИ и Telegram-каналах, водитель сбежал с места происшествия. Но местные издания и социальные сети привели данные, которые говорят о том, что мужчина все же постарался искупить свой проступок.