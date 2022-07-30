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33 минуты назад

В Чите из-за сильного паводка введен режим ЧС

ТК «Звезда»

После сильных дождей река Чита вышла из берегов и затопила ряд улиц и дачных поселков в одноименном городе. Чиновникам пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации в административном центре Забайкальского края.

В российском регионе введен режим ЧС
Фото:  mchs_official, Telegram mchs_official, Telegram

«Режим ЧС введён с целью оперативного принятия мер по защите населения и территорий от последствий дождевого паводка на реке Чита», - сообщили в городской администрации.

В Чите приведён в готовность оперативный штаб ликвидации ЧС. Также развёрнуты четыре пункта временного размещения населения. Ущерб от паводка оценят специальные комиссии. Сейчас на ряде улиц города отключено электроснабжение.

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Напомним, что недавно в Сочи из-за сильных дождей произошло сильное наводнение, сопровождавшееся многочисленными разрушениями. Не обошлось и без погибших.

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