В российском регионе введен режим ЧС

После сильных дождей река Чита вышла из берегов и затопила ряд улиц и дачных поселков в одноименном городе. Чиновникам пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации в административном центре Забайкальского края.

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«Режим ЧС введён с целью оперативного принятия мер по защите населения и территорий от последствий дождевого паводка на реке Чита», - сообщили в городской администрации.

В Чите приведён в готовность оперативный штаб ликвидации ЧС. Также развёрнуты четыре пункта временного размещения населения. Ущерб от паводка оценят специальные комиссии. Сейчас на ряде улиц города отключено электроснабжение.