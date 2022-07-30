Село в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины утром 30 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram.

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Богомаз отметил, что в результате артиллерийского обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений. На данный момент на месте работают оперативные службы.

29 июля глава Брянской области показал кадры с места обстрела населенного пункта Сачковичи. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена линия электропередачи. После обстрела российские военные нанесли ответный удар.