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44 минуты назад

Село в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Lenta.ruиещё 6

Село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины утром 30 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram.

Село в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Богомаз отметил, что в результате артиллерийского обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений. На данный момент на месте работают оперативные службы.

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29 июля глава Брянской области показал кадры с места обстрела населенного пункта Сачковичи. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена линия электропередачи. После обстрела российские военные нанесли ответный удар.

26 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многосторонний автомобильный пункт пропуска «Троебортное», расположенный в Севском районе. На таможенный пост с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.

Происшествия,Александр Богомаз,
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