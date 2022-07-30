В Пермском крае катер столкнулся с баржей

"На реке Кама между поселком Орел и Березниками произошло столкновение пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, груженной лесом. В момент столкновения на борту катера находились 25 человек. В результате столкновения погибших нет, девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере", - сказано в сообщении.