В Пермском крае катер столкнулся с баржей

На Каме в Пермском крае пассажирский катер, перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей. За медицинской помощью обратились девять человек. Баржа и катер остались на плаву, сообщила Уральская транспортная прокуратура в субботу.
"На реке Кама между поселком Орел и Березниками произошло столкновение пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, груженной лесом. В момент столкновения на борту катера находились 25 человек. В результате столкновения погибших нет, девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере", - сказано в сообщении.
Инцидент произошел в 00:30 мск. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пермская транспортная прокуратура начала проверку.
Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России установили, что катер К-1765 на небезопасном расстоянии пересекал траекторию движения сухогруза, в результате чего произошло столкновение. Капитан катера скрылся с места происшествия.