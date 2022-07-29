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43 минуты назад

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Елена Прошина

Легкомоторный самолет SportCruiser совершил жесткую посадку в реку, находящуюся в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ».

Самолет приводнился в Подмосковье из-за аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, у самолета отказал двигатель. В небе он провел всего 35 минут. На момент инцидента на борту SportCruiser находился только пилот — 45-летний Дмитрий Т.

Из-за отказа двигателя ему пришлось совершить посадку на воду, где выбраться из кабины ему помогли рыбаки. Судно полностью утонуло, но до этого к нему успели привязать трос, который был выброшен на берег.

На данный момент на место ЧП выехали следователи. По факту происшествия проводится проверка.

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