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1 час назад

Военно-Грузинскую автодорогу закрыли из-за крушения вертолета

ТАСС

Движение по Военно-Грузинской автомобильной дороге запретили для всех видов транспорта из-за крушения вертолета и проведения спасательных работ. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с крушением воздушного судна и спасательными работами на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 20:20 29 июля 2022 года до особого распоряжения", - говорится в распространенном сообщении.

Спасавший парапланеристов вертолет врезался в скалу в Грузии

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания рекомендует участникам движения планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой и воздержаться от поездок в данном направлении

Как ранее заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, при крушении в районе грузинского курорта Гудаури спасательного вертолета погибли восемь человек. Глава МВД уточнил, что иностранный турист, на спасение которого вылетел вертолет, погиб. Находившийся с ним на параплане гражданин Грузии выжил, он в больнице.

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