"В связи с крушением воздушного судна и спасательными работами на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 20:20 29 июля 2022 года до особого распоряжения", - говорится в распространенном сообщении.