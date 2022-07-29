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50 минут назад

Установлены личности погибших в московском хостеле

Елена Прошина

Прокуратура Москвы объявила о том, что стали известны личности погибших при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице. Об этом сообщает «Лента.ру».

Установлены личности погибших в московском хостеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все погибшие — мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 38-летних и двое 60-летних. Возраст последней жертвы пока не установлен. В ведомстве также подчеркнули, что расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице произошёл в ночь на 29 июля. По имеющимся данным, возгорание могло начаться из-за неисправности электропроводки. В качестве основной причины гибели жильцов называют установленные на окнах решётки.

Напомним, что в ночь на 27 июля в Каменске-Шахтинском произошёл пожар жилого дома, погиб один человек.

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