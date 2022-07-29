На написавшую донос на "Омбудсмена полиции" завели дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе в отношении троих человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

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"В отношении троих граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", - сказал он.

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Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о потерпевшей по делу основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова Ирине Андиной и Евгении Моисееве, который допрашивался в качестве свидетеля, а также Василии Федорове, связанном с ними преступным сговором. Ранее сообщалось, что они задержаны. Информацию о задержании подозреваемых в порядке ст. 91 УПК также подтвердили в полиции.

В октябре свидетель Андина, бывшая сотрудница полиции из Саранска, отказалась от ранее данных показаний. Ранее она заявила, что Воронцов вымогал у нее порядка 30 тыс. рублей, а в случае отказа угрожал распространить в интернете ее видео интимного характера. Теперь же она заявила, что дала эти показания в надежде на восстановление на службе в полиции, а в действительности же Воронцов у нее ничего не вымогал. Свои показания на следствии, а также обстоятельства, связанные с отказом от первоначальных показаний, Андина фиксировала на видео с помощью Моисеева и Федорова, после чего эти видеоматериалы были выложены в интернет. Моисеев и Федоров принимали участие в изготовлении этого ролика, посвященного делу Воронцова. Один из них стал свидетелем по делу "Омбудсмена полиции".

В ходе прений сторон 18 июля прокурор отказался от девяти пунктов обвинения в деле Воронцова, в том числе эпизода с Андиной. Тем не менее гособвинитель потребовал назначить основателю проекта "Омбудсмен полиции" шесть лет колонии по обвинению в вымогательстве и оскорблении полицейского.