Спасавший парапланеристов вертолет врезался в скалу в Грузии

В Грузии во время спасательной операции произошло крушение вертолета пограничной полиции. Он врезался в скалу и взорвался. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РИА «Новости».

Отмечается, что вертолет был направлен на поиски пропавших в районе горного курорта Гудаури парапланеристов.

На борту воздушного судна находились специалисты экстренных служб, а также медики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии.

По данным ведомства, вертолет погранслужбы потерял управление и после неконтролируемого вращения упал на землю. Причины инцидента пока неизвестны.