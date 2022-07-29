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1 час назад

Спасавший парапланеристов вертолет врезался в скалу в Грузии

Елена Прошина

В Грузии во время спасательной операции произошло крушение вертолета пограничной полиции. Он врезался в скалу и взорвался. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РИА «Новости».

Отмечается, что вертолет был направлен на поиски пропавших в районе горного курорта Гудаури парапланеристов.

На борту воздушного судна находились специалисты экстренных служб, а также медики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии.

По данным ведомства, вертолет погранслужбы потерял управление и после неконтролируемого вращения упал на землю. Причины инцидента пока неизвестны.

Ранее на Камчатке разбился легкий вертолет Robinson. В результате крушения погибли бывший биатлонист Игорь Малиновский и два пассажира. Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

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