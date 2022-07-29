Танцы в московском метро закончились дракой

По сообщениям очевидцев, несколько молодых людей начали танцевать прямо во время поездки. Однако не все пассажиры оценили представление. Один из зрителей решил остановить шоу, что привело к потасовке. В разгорающийся конфликт вмешались очевидцы, драку удалось разнять.

Напомним, что ранее на видео попала массовая драка в Петербурге. Согласно имеющимся данным, мужчина с битой и ножом напал на компанию незнакомцев и нанёс одному из присутствующих колото-резанную рану. После этого мужчина решил выкинуть оружие и скрыться, но пострадавшие решили отомстить за товарища. Оружие подобрали, а беглеца догнали и нанесли ему несколько ударов по голове и телу.