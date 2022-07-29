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46 минут назад

Бывший депутат совратил 15-летнюю российскую школьницу

Lenta.ru

В Красноярске возбудили уголовное дело в связи с беременностью 15-летней школьницы от 59-летнего бывшего депутата поселка Логовой. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Бывший депутат совратил 15-летнюю российскую школьницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, мужчина совратил подростка, вступив с ней в сексуальные отношения. О преступлении стало известно, когда девушка пришла к врачу и он, подтвердив, что она на 14-й неделе беременности, обратился в полицию.

Следователи возбудили дело по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Потерпевшая утверждает, что их связь была по взаимному согласию.

Отмечается, что подозреваемый баллотировался (в том числе успешно) в депутаты с 2010 по 2015 год, на данный момент он безработный.

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