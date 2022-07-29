Бывший депутат совратил 15-летнюю российскую школьницу

В Красноярске возбудили уголовное дело в связи с беременностью 15-летней школьницы от 59-летнего бывшего депутата поселка Логовой. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, мужчина совратил подростка, вступив с ней в сексуальные отношения. О преступлении стало известно, когда девушка пришла к врачу и он, подтвердив, что она на 14-й неделе беременности, обратился в полицию.

Следователи возбудили дело по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Потерпевшая утверждает, что их связь была по взаимному согласию.