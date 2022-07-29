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39 минут назад

Мощный пожар на газопроводе под Челябинском попал на видео

Елена Прошина

В Чесменском районе Челябинской области загорелся участок трубопровода. Пожар начался вследствие разгерметизации. Во время инцидента никто не пострадал. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром трансгаз».

Отмечается, что авария не отразилась на потребителях. Транзит голубого топлива производится в стандартных объемах, посредством параллельных ниток газопровода. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось. что на ведущем из Узбекистана в Россию газопроводе «Бухара-Урал» загорелся участок, проходящий в районе поселка Цвиллинга. Причины возгорания пока неизвестны.

Разгерметизировался подземный газопровод высокого давления. Высота факела при последующем пожаре составила 10 метров, уточняют пользователи в чате канала.

Угрозы для располагающего в 1,5 км восточнее населенного пункта нет, так как трубопровод опахан. Кроме того, задвижки были своевременно перекрыты.

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