Мощный пожар на газопроводе под Челябинском попал на видео

В Чесменском районе Челябинской области загорелся участок трубопровода. Пожар начался вследствие разгерметизации. Во время инцидента никто не пострадал. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром трансгаз».

Отмечается, что авария не отразилась на потребителях. Транзит голубого топлива производится в стандартных объемах, посредством параллельных ниток газопровода. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось. что на ведущем из Узбекистана в Россию газопроводе «Бухара-Урал» загорелся участок, проходящий в районе поселка Цвиллинга. Причины возгорания пока неизвестны.

Разгерметизировался подземный газопровод высокого давления. Высота факела при последующем пожаре составила 10 метров, уточняют пользователи в чате канала.