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1 час назад

В Грузии летевший на поиски парапланеристов вертолет врезался в скалу

Газета.Ru

Вертолет пограничной полиции Грузии врезался в скалу во время поисков парапланеристов в Гудаури. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

«В Гудаури вертолет, принадлежащий Пограничной полиции, не справился с управлением и разбился. По имеющейся на данный момент информации, проходила операция по спасению парапланеристов», — говорится в публикации.

Телекомпания утверждает, что на борту вертолета находились спасатели и медики. МВД обещает сообщить о деталях инцидента

Ранее в пресс-службе Росгвардии Северо-Западного округа заявили, что в Ленинградской области упал вертолет Ми-8, принадлежащий ведомству.

«В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Как уточняет Telegram-канал «112», вертолет упал под Гатчиной, недалеко от коттеджного поселка «Горки Лэнд». На борту находились три человека.

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