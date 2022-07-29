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17 минут назад

На стадионе в Кабуле произошел взрыв

Lenta.ru

На стадионе в афганском Кабуле произошел взрыв во время соревнований по крикету. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Sputnik Афганистан».

На стадионе в Кабуле произошел взрыв
Фото: ReutersReuters

На кадрах запечатлены дым, который поднимается над одной из трибун, и люди, которые в спешке покидают стадион. Информации о пострадавших и погибших, а также о причинах взрыва не поступало.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что после того, как движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) захватило власть в Афганистане, в стране выросло число боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

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