На стадионе в Кабуле произошел взрыв

На стадионе в афганском Кабуле произошел взрыв во время соревнований по крикету. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Sputnik Афганистан».

Фото: Reuters Reuters

На кадрах запечатлены дым, который поднимается над одной из трибун, и люди, которые в спешке покидают стадион. Информации о пострадавших и погибших, а также о причинах взрыва не поступало.